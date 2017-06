Modelfoto

Samråd blødte ikke minister op for afviste elever

Stevns - 09. juni 2017 kl. 13:01 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I alt 39 elever fra Stevns og Faxe kommuner har fået afslag på at komme ind på Køge Gymnasium, selv om Køge er tættest på deres hjem. Problemet er opstået efter, at bekendtgørelsen er ændret i 2016, hvilket har forringet muligheden for at foretage lokale skøn.

Læs også: Nej til ekstra klasse for afviste gymnasieansøgere

Folketingsmedlem og landdistriktsordfører i Socialdemokratiet Magnus Heunicke havde håbet, at et samråd torsdag med undervisningsminister Merete Riisager (LA) ville føre til en løsning for de unge fra Faxe og Stevns, der har fået afslag på optagelse på det tættest beliggende gymnasium.

Men undervisningsministeren vil stadig ikke være med til at finde en akutløsning, så de afviste unge efter sommerferien kan starte på det gymnasium, der ligger tættest på deres bopæl. Det slog hun endnu engang fast under samrådet, hvor hun også gjorde sig til talsmand for, at det er ærgerligt, men det kan hun og ministeriet ikke ændre ved lige nu.

- Det, vi kan, er at ændre reglerne til efteråret, så flest mulige unge får det uddannelsessted, de drømmer om, lød budskabet fra undervisningsministeren.

Det hjælper dog ikke de afviste elever fra Stevns, og det ærgrer i den grad Magnus Heunicke, at ministeren ikke vil være med til at finde en løsning for de afviste elever. Han og partifællen Daniel Toft Jensen havde i fællesskab ellers kaldt ministeren i samråd torsdag med netop denne agenda.

- De unge bør ikke være kastebold i denne sag. Vi bør finde en løsning, så de får en afklaring hurtigst muligt. Derfor er det beklageligt, at vi ikke er kommet nærmere en løsning efter samrådet, ligesom det er meget ærgerligt, at ministeriet ikke allerede har taget initiativ til at løse denne situation, som de her 39 unge nu står i, trods tidlige opråb fra de berørte parter, siger Magnus Heunicke til DAGBLADET.

På samrådet blev det dog også slået fast, at undervisningsminister Merete Riisager og flere andre partier er indstillet på at finde en fremadrettet løsning.

Det glæder Magnus Heunicke, der frygter, at hvis Undervisningsministeriet ikke får lavet bekendtgørelsen om, vil det få en negativ konsekvens for flere af kommunerne i Region Sjælland.

- Vi ved, at afstanden til uddannelsestilbud spiller en vigtig rolle i forhold til unges uddannelse, og vi ved, at Region Sjælland er den region, hvor færrest unge får en ungdomsuddannelse, siger han og tilføjer, at det er vigtigt, at man fremadrettet sikrer, at unge fra Stevns og Faxe kan blive optaget på deres nærmeste gymnasium:

Læs mere i DAGBLADET Stevns fredag

