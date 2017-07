Sådan styrker du både krop og sind

Her kan man møde Bettina Tammaro, som er alenemor til tre børn og har haft lymfekræft to gange. Første gang i 2001, hvor hun fik stråler, og anden gang i 2012, hvor hun sagde nej til stråler. To år efter fik hun den glade besked, at hun var fuldstændigt rask.

I Strøbyhallen vil hun holde et foredrag om håndgribelige, simple muligheder for et godt og humørfyldt liv. Udgangspunktet er hendes egen erfaringer med kræft og immunforsvar. Hun lover et »livsændrende foredrag« om, hvordan vi hver især kan styrke vores krop, sind og immunforsvar samt optimere vores krop til at bekæmpe kræft og andre sygdomme.