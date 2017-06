Se billedserie Det socialdemokratiske opstillingsmøde vedtog partiets valgprogram til efterårets kommunevalg. Foto: Henrik Fisker

S vil skabe 100 nye job om året

01. juni 2017

»Ved årligt at skabe 100 nye jobs på Stevns sikrer Socialdemokratiet kommunens fremtid«.

Sådan lyder ét af de valgløfter, som Socialdemokratiet lancerer i sit kommende valgprogram, der i overskriftsform blev vedtaget tirsdag aften på partiets ekstraordinære generalforsamling på Stevns Frivillighedscenter i Hårlev.

- Det er ikke et urealistisk krav. Sidste år blev der således skabt 141 private jobs på Stevns - det er en god modvægt til de mange jobs, der i tidens løb er forsvundet fra kommunen, sagde partiets borgmesterkandidat Steen S. Hansen, da han gennemgik valgprogrammet punkt for punkt.

Valgprogrammet har titlen: Ledelse - samarbejde - udvikling og er resultatet af måneders arbejde i partiets interne valgudvalg. Det præsenterer i overskriftsform Socialdemokratiets bud på fremtiden inden for udvalgte områder svarende til de nuværende stående politiske udvalg i Kommunalbestyrelsen.

Desuden godkendte generalforsamlingen fem lokale valgprogrammer - ét for hver af de fire udviklingsbyer samt ét for alle landsbyer og landdistrikter i kommunen. Her kan man læse detaljeret om, hvad der ifølge Socialdemokratiet bør ske lokalt.

Forsamlingen brugte en del tid på at finpudse formuleringer, ligesom der var flere indholdsmæssige korrektioner og tilføjelser. Det afstedkom således et spørgsmål fra salen om, hvordan partiet kunne love både Strøby Egede og Hårlev en opkobling til statsvejen ud til motorvejen, så længe der ikke er vedtaget en linjeføring for en eventuel statsvej.

- Det skal forstås sådan, at vi støtter den linjeføring, som Vejdirektoratet når frem til, og at vi vil arbejde for, at der bliver en nem tilkørselsvej fra den by, som ikke får statsvejen, sagde Steen S. Hansen.

På spørgsmålet om bæredygtighed lykkedes det et par medlemmer at få skærpet partiets grønne profil, så ambitionen ikke blot er at fremme affaldssortering og genanvendelse, men bliver en bredere indsats for miljøet.