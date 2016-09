Der var fuldt hus og mange indlæg på borgermødet om Strøby Egedes lokalplan 160. Nu har den socialdemokratiske gruppeformand Steen S. Hansen (midt i billedet) besluttet sig for at stemme imod planen. Foto: Erik Nielsen

S trækker støtten til lokalplan

Her vil Socialdemokraterne sætte spot på den proces, som er gået forud for tilblivelsen af lokalplanforslaget.

- Borgerne på mødet følte sig kørt over i en proces, hvor de overhovedet ikke var hørt forinden lokalplanens udsendelse. Det er et klart bevis på, at processen fra starten var dødsdømt, når man ikke anvender tidligere procedurer, hvor formanden for fagudvalget afholder formøder med borgere og interessenter inden udfærdigelse af lokalplaner, siger Socialdemokraterne i deres pressemeddelelse, der er underskrevet af gruppeformand Steen S. Hansen.

- Der er behov for en grundlæggende ændring i proceduren for udformning af lokalplaner fremover. Her er borgerinddragelse og politisk styring nøgleord. Det gælder om, at borgerne kan stole på, at de forudsætninger, som de køber huse eller grunde på, ikke ændres grundlæggende ved udfærdigelse af en ny lokalplan, hedder det i pressemeddelelsen.