S støtter en tunnel under Stevnsvej

Stevns - 22. december 2016 kl. 14:18 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Steen S. Hansen (S) er ny formand for Plan- og Teknikudvalget (PTU). Partipolitisk går han som udgangspunkt ind for, at man anlægger en tunnel under Stevnsvej syd vor Bakkegårdsvej.

- Hvorfor ønsker du at holde fast i en tunnelløsning, når der fra et enigt trafiksikkerhedsråd peges på, at man sikkerhedsmæssigt ikke kommer uden om, at en lysregulering er den sikreste løsning?

- Alt andet lige, så er det mere sikkert at cykle eller gå under en vej i en tunnel, hvor man ikke er i kontakt med tung trafik. Derfor er en tunnel jo den sikreste løsning, siger Steen S. Hansen til DAGBLADET.

- Hvis man vurderer, at en del bløde trafikanter fra det store boligområde nord for Bakkegårdsvej alligevel vil benytte sig af krydset ved Stevnsvej, så er det vel underordnet. På den baggrund er der vel brug for en lysregulering?

- Det ene udelukker ikke det andet. Og jeg godkender ikke præmissen, at der er så mange, der ikke vil benytte sig af en tunnel. Der bliver jo ikke længere i fugleflugtslinje for dem, og så må forældrene i området også være med til at opdrage deres børn til at bruge en tunnel, siger Steen S. Hansen.

