Den nyeste forlovelse i stevnsk politik: borgmesterkandidat Steen S. Hansen (S), den radikale formand Bjarne Hendrichsen, borgmesterkandidat Line Krogh Lay (R) og den socialdemokratiske valggeneral Helmut Madsen. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: S og R går til valg sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S og R går til valg sammen

Stevns - 15. juli 2017 kl. 07:10 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunevalgets fjerde valgforbund så fredag dagens lys, da Socialdemokratiet og Radikale meddelte, at de indgår valgforbund. Og der er ikke blot tale om et valgteknisk samarbejde, der ophører på valgaftenen kl. 20, som politiske partier ofte giver udtryk for.

- Vi har valgt hinanden, fordi vi er enige om mange spørgsmål. Line og undertegnede har et meget tæt og stabilt samarbejde, og hvis vælgerne giver vores to partier opbakning, har vi en stabil politisk akse, der peger ind i næste valgperiode, siger Steen S. Hansen (S) til DAGBLADET Stevns lørdag.

Line Krogh Lay er enig:

- Hvis der er overskydende radikale stemmer, er det Socialdemokratiet, som jeg helst vil give dem til, siger hun.

For at understrege dette politiske samarbejde har de to partier sat navn på de nogle af de punkter, som de vil kæmpe for sammen: Her nævnes en grøn profil, fokus på arbejdspladser og erhvervsudvikling, fokus på den nære borgerservice, en solid økonomi og budgetter, der rækker flere år ud i fremtiden.

- Det er et stærkt udgangspunkt for at skabe politisk ro og stabilitet, som vi har så hårdt brug for, siger Line Krogh Lay (R).

Et presserende spørgsmål melder sig til de to partier, der begge stiller med en borgmesterkandidat. Hvem af dem skal have posten, hvis muligheden byder sig?

Steen S. Hansen svarer afværgende:

- Det finder vi ud af på valgnatten, siger han.

Line Krogh Lay vil ikke afskrive muligheden for at blive borgmester, men tilføjer så:

- Hvis stemmerne falder ud, så der ikke er flertal for en radikal borgmester, så vil Steen være mit næste bud, siger hun.

Hendes formand er lidt mere konkret:

- Det mest sandsynlige udfald er jo nok, at det bliver Steen, som vi peger på, siger Bjarne Hendrichsen.