- Hvis nu Steen S. Hansen var Jeremy Corbyn og havde hans politiske profil, så tror jeg ikke, at der var nogen tvivl om, at vi alle ville bakke op om ham og Socialdemokratiet, siger Sejer Folke, der er talsmand for Enhedslisten. Foto: Henrik Fisker

Send til din ven. X Artiklen: S ærgrer sig over det smalle røde valgforbund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S ærgrer sig over det smalle røde valgforbund

Stevns - 17. juni 2017 kl. 09:15 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Valgkampens første valgforbund på Stevns så dagens lys i torsdags, da Enhedslisten, SF og Alternativet meddelte, at de har indgået aftale om at arbejde sammen op til kommunevalget 21. november. Indgåelsen af et valgforbund skal sikre, at stemmerne på venstrefløjen ikke går til spilde, men kan overføres mellem partierne, hvis ét parti ikke selv kan udnytte dem allesammen.

Men hvor de tre partier i en pressemeddelelse glæder sig over at have fundet hinanden, vækker det smalle røde valgforbund ærgrelse i den socialdemokratiske lejr, skriver DAGBLADET Stevns lørdag.

- Stevns har i den grad brug for politisk ro og stabilitet, og det er præcis, hvad Socialdemokratiet står for og har stået for efter, at det tidligere flertal brød sammen i et stort kaos. Derfor så jeg og mit parti gerne, at vi havde lavet et meget bredt valgforbund, der afspejler det nuværende brede flertal, som har vist vilje og vej til at arbejde sammen. Og derfor synes jeg, at det er ærgerligt, at partierne til venstre for os ikke vil være med i et fælles valgforbund, siger borgmesterkandidat Steen S. Hansen.

DAGBLADET erfarer, at fem partier gennem nogen tid har forberedt et fælles valgforbund, som skulle omfatte Socialdemokratiet, Radikale, Enhedslisten, SF og Alternativet. Partierne havde aftalt at mødes på søndag, men tre dage før meddelte de tre sidstnævnte partier så, at de valgte at gå solo.

- Vi har brugt megen tid på at diskutere spørgsmålet om et bredt eller smalt valgforbund, og vi er af to årsager nået frem til, at vi foretrækker den smalle model, siger Sejer Folke, der er talsmand for Enhedslisten - det eneste af de tre partier, som er repræsenteret i den nuværende kommunalbestyrelse med et enkelt mandat.

De to bevæggrunde er dels ren valgmatematik, dels ønsket om en skarpere politisk profil.

- Vi har regnet på tallene, og alt efter, hvor mange stemmer der falder på vores tre partier, tror vi på, at vi kan få fra ét til tre mandater ved ikke at gå sammen med Socialdemokratiet. Det er en kendsgerning, at det næsten altid er de store partier, der har mest gavn af et valgforbund med små partier, og det har vi ikke lyst til at være en del af, siger Sejer Folke.

Den anden bevæggrund er politisk motiveret:

- Vi tre partier i valgforbundet står for en mere markant profil - ikke mindst på klima- og energiområdet, som er vigtigt for os. Ved at lave et meget bredt valgforbund risikerer vi at udviske profilen, så det hele bliver lige meget, og vælgerne ikke kan kende forskel på partierne. Man kan sige det på den måde, at hvis nu Steen S. Hansen var Jeremy Corbyn og havde hans politiske profil, så tror jeg ikke, at der var nogen tvivl om, at vi alle ville bakke op om ham og Socialdemokratiet, siger Sejer Folke.

Det medfører det uundgåelige spørgsmål, hvem Enhedslisten peger på som den næste borgmester på Stevns.

- Jeg vil personligt have meget svært ved at pege på nogen anden kandidat end Steen. Men for os handler det ikke først og fremmest om poster og personer, men om hvilken politik vi kan få igennem efter valget, siger Enhedslistens kontaktperson.