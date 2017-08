S: Halvtimedrift aften og weekend

Den socialdemokratiske gruppeformand og borgmesterkandidat Steen S. Hansen har om nogen været talsmand for at opretholde kvartersdriften mellem Hårlev og Køge. I mandags stod det klart, at Region Sjælland lægger op til tog hver halve time, når togene fra Stevns og Faxe engang i fremtiden skal fortsætte hele vejen til Roskilde. Nu tager Steen S. Hansen for første gang siden nederlaget bladet fra munden.

- Når de nu har taget kvartersdriften fra os, må vi have noget andet til gengæld. Her tænker jeg især på de pendlere, der kommer til Køge fra hovedstadsområdet om aftenen for at opleve, at der er en time til næste tog sydpå. Derfor er det et oplagt krav, at når Regionen siger halvtimedrift, så skal den gælde i hele driftsperioden. Altså tog hver halve time fra Roskilde til Rødvig og Faxe Ladeplads helt frem til sidste tog om aftenen samt hele weekenden, siger Steen S. Hansen til DAGBLADET Stevns lørdag.