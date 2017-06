Søren Rytgaard (i midten) skal ikke længere drive busselskab på Stevns. Han har overdraget såvel busser som chauffører fra Lokaltrafikken til Herfølge Turistfart med direktør Heino N. Larsen i spidsen. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Rytgaard har solgt sit busselskab

Stevns - 03. juni 2017

Med virkning fra onsdag 31. maj har Herfølge Turistfart overtaget såvel busser som chauffører fra Lokaltrafikken ApS på Plantagevej i Hårlev. Det skriver Lørdagsavisen.

- Efter syv år med Lokaltrafikken, hvor hovedparten af vores kørsel fra starten og frem til sommerferien sidste år var skolekørsel, er det blevet tid til at sige stop og gå på pension. Nu vil jeg have tid til at opleve det, der ikke altid har været mulighed for tidligere, siger Søren Rytgaard til avisen.

Han gennem de syv år ud over skolekørslen klaret turistkørsel og andre opgaver som eksempelvis svømmehalsture, udflugter til Zoologisk Have, firmaarrangementer og lignende. Stevns Kommune valgte sidste år at indgå aftale med Movia om skolekørsel i stedet for at forlænge kontrakten med Lokaltrafikken. Konceptet med lidt ældre busser til billige priser drives nu videre af Herfølge Turistfart.

- Jeg er glad for, at de var med på idéen om at overtage både busser og mine trofaste chauffører. Vi har altid haft et tæt og godt samarbejde med Heino N. Larsen og co. i Herfølge Turistfart, hvor vi har hjulpet hinanden, når der var behov for det. Så det er med god samvittighed, at jeg nu har overdraget aktiviteterne til Herfølge Turistfart, slår Søren Rytgaard fast.

Inden han startede Lokaltrafikken, arbejdede han 38 år som trafikchef for Østbanen med base på Hårlev Station.