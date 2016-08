Rude knust og alt gennemrodet

Det er ikke rart at komme hjem og konstatere, at nogen har rodet rundt i éns ting, mens man har været væk. En landejendom på Kildegårdsvej ved Hellested har således haft besøg af ubudne gæster, der har knust en rude ind til stuen for at komme ind. Der har derefter været adgang til hele huset, hvor alle skuffer og skabe er gennemrodet. Indtil videre har man dog ikke konstateret, at noget mangler. Indbruddet har fundet sted mandag i tidsrummet klokken 10.40 til 12.50.