Rødvigs nye hal tager form

Stevns - 25. august 2017 kl. 12:57 Af Henrik Fisker

Torsdag var der glæde på rådhuset, da Natur-, Fritids- og Kulturudvalget (NFK) i overværelse af repræsentanter fra Rødvig Borgerforening meddelte, at der nu er truffet aftale med en entreprenør om at opføre en sportshal i havnebyen. Kommunen modtog to tilbud på sit omvendte udbud, hvor man bad om et bud på, hvordan man får mest mulig hal for pengene. Det skriver DAGBLADET Stevns fredag.

Blandt de to indkomne tilbud valgte NFK enstemmigt Dansk Halbyggeri til opgaven. Entreprenørvirksomheden, der har hjemadresse i Galten mellem Aarhus og Silkeborg, var indstillet af arkitektfirmaet: Brunsgaard og Laursen i Køge, som har sammenlignet de to tilbud for Stevns Kommune og anbefalet netop Dansk Halbyggeri til opgaven.

- Begge tilbudsgivere har erfaringer med halbyggeri og gode anbefalinger fra deres kunder. Det er meget vigtigt for os, at vi ikke løber ind i en ny sag som den med Multihuset i Rødvig, hvor der efterfølgende viste sig en række fejl og mangler. Dansk Halbyggeri har opført mere end 20 sportshaller i Danmark og er dermed velegnede til opgaven, siger NFK's formand Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger).

Opgaven skal løses for de 11,5 millioner kroner, som kommunen har til rådighed for projektet.

- Vi får en god hal med standardmål til turneringskampe, og den ser pæn ud på skitsetegningerne. Der bliver tale om et lyst byggeri, som alle brugere - også ikke sportsfolk - kan føle sig veltilpas i den, siger udvalgsformanden.

Hallen omfatter deportrum med direkte adgang til hallen, et stort vindfang, et teknikrum, et klub- og træningslokale foruden omklædningsrum. Der bliver et mindre terrænfald mellem gangarealerne rundt om spillerbanen, men der er sørget for handikapadgang.

- Dette her bliver rigtig godt. Det er så fedt at konstatere, at når to politiske udvalg spiller sammen med en meget velfungerende arbejdsgruppe fra lokalområdet samt forvaltningen på rådhuset, så kan vi skabe noget stort for de penge, der er til rådighed. Det er et meget gennemarbejdet projekt, konstaterer han.

Også formanden for Plan- og Teknikudvalget: Steen S. Hansen (S) glæder sig over resultatet:

- Jeg er især glad for, at politiske udtalelser om, at man ikke kunne bygge en hal inden for den afsatte ramme, nu er gjort til skamme. Vi har sagt det i fire år, at man kunne få en sportshal i Rødvig for dette beløb, og nu viser det sig at holde stik, siger Steen S. Hansen.