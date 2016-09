Se billedserie Det blev ikke til en udvidelse af medaljesamlingen ved de paralympsike lege i Rio for Johnny Kofoed Andersens vedkommende. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Rio-eventyr er slut for Johnny

Stevns - 14. september 2016

Det gik aldrig stevnsboen Johnny Kofoed Andersens vej på de to konkurrencedage, hvor han var i aktion under de paralympiske lege i Rio de Janeiro i Brasilien.

Med andre ord, så fik den 55-årige atlet aldrig indstillet sigtekornet rigtigt i de to skydediscipliner, som han deltog i.

I begge discipliner - både liggende og stående - skal der affyres 60 skud, hvorefter de otte bedste skytter går videre til finalerunden, hvor de hver især skyder otte skud i syv omgange. I hver omgang blive dårligste skytte elimineret og må udgå - og til sidst står vinderen tilbage.

Men så langt kom Johnny Kofoed Andersen hverken i den »stående« skydning i lørdags eller den liggende skydning tirsdag.

Førstnævnte disciplin foregik fra kørestolen, som har været en del af Johnny Kofoeds liv, siden han i 1985 brækkede nakken ved en ulykke.

I 10 meter stående skydning blev han nummer 22 ud af 29 skytter, og meget bedre gik det ikke i den 55-årige stevnsbos foretrukne disciplin: 10 meter liggende skydning.

En samlet score på 627,4 point rakte ikke til mere end en 28.-plads blandt de 34 skytter i den liggende skydning.

Johnny Andersens fire serier i skydningen lød på 105,8, 102,5, 105,7 og 104,4 point.

Johnny lagde ellers flot ud tirsdag og lå efter første af de seks serier á 10 skud på en 11.-plads. Men i anden serie gik det galt.

- Det skulle have været bedre. Det havde vi håbet og forventet. Jeg starter fint, men så knækker den i anden serie, og det bliver arbejdsskydning, hvor jeg koncentrerer mig for meget om hver enkelt skud i stedet for bare at lade det glide, siger en skuffet Johnny Andersen oven på gårsdagens konkurrence.

Han træner normalt tre gange om ugen, men op til konkurrencer som PL, så er det hver dag, at luftgeværet har været i brug. Men når man ikke lige »rammer« dagen, så bliver man hurtigt overhalet. Som Johnny Kofoed Andersen sagde til DAGBLADET, da avisen besøgte ham, inden han tog til Rio.

- Det er meget publikumsvenligt, men utroligt hårdt mentalt. Det er et enormt pres, der ligger på skytten i finalerunden, hvor man skal præstere sit yderste i hver omgang for ikke at ryge ud. Men hvis jeg rammer dagen, så kan alt ske.

Det skete dog ikke denne gang. Men som han sagde til DR lige efter præstationen tirsdag:

- Det har bare været kanon at være med. Jeg kan ikke ændre noget, så at blive skuffet over det - det gør jeg måske først senere, når jeg ærgrer mig over, at det ikke lige kørte. Men så er der ikke mere i det - der kommer en ny konkurrence.