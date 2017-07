Revyperler sælger bedre end sidste år

Ud over at have fået gode anmeldelser er skuespiller Anne Karin Broberg også nomineret til at modtage Årets Dirch og dermed blive Årets Revykunstner i Danmark.

- Vi ved, at vi har et top-professionelt revyhold og en fantastisk revy at byde på. Så man bliver ikke skuffet, hvis man beslutter sig for at komme til Rødvig. Der er garanti for en god oplevelse både med og uden revybuffet på Harmonien, siger Jeanette Larsen.