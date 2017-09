Revydirektør Jeanette Larsen (tv) skal også i 2018 byde gæster velkommen til Revyperler i Rødvig. Det bliver revyens jubilæumssæson nummer 10. Det bliver med et delvist nyt hold kan direktøren allerede nu afsløre, men ud over , at Max Hansen fortsætter som kunstnerisk leder, så vil hun endnu ikke sætte navne på. Foto: Anders Ole Olsen

Revyperler i Rødvig klar til ny sæson

Revyperler fejrer 10 års jubilæum næste år. Og der bliver en jubilæumsrevy. Det konstaterer revydirektør Jeanette Larsen over for DAGBLADET, efter hun har været i tænkeboks siden sidste forestilling i dette års revy i midten af august.

- Selvfølgelig skal publikum også have Revyperler i 2018. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har været i tvivl og tænkt mig godt og grundigt om. Selvom vi havde publikumsfremgang igen i år, så lykkedes det alligevel ikke at gå i nul, så vi endte igen med et underskud. Men vi lærer hele tiden, og selvfølgelig skal Revyperler have lov til at fejre 10 års jubilæums-sæson næste år, siger Jeanette Larsen til avisen.