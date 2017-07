Se billedserie Forrest Max Hansen og Christina Gaski. Bagerst er det Anne Karin Broberg og Kasper D. Gattrup. Foto: Erik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Revyen midt mellem to forestillinger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Revyen midt mellem to forestillinger

Stevns - 26. juli 2017 kl. 13:20 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Undertegnede mødte holdet bag Revyperler backstage mellem to forestillinger torsdag. Alle var lige vendt retur til Rødvig efter en uges ferie for at gå ind til anden omgang i forvisningen om, at revyen indtil videre har været set af dobbelt så mange som sidste år ved de første ni forestillinger. I morgen går det løs igen.

- Vi føler, at folk har taget rigtigt godt imod forestillingen, og vi har fået rigtig meget ros fra alle sider. Og så er det jo ikke mindst dejligt, at der bliver solgt flere billetter end sidste år, så alt i alt mærker vi en markant opbakning til at det her skal fortsætte, siger skuespiller Kasper D. Gattrup.

Instruktør og kunstnerisk leder Max Hansen er også ovenud optimist både på det kunstneriske og det salgsmæssige.

- Vi forsøger hele tiden at forny os, inden for de rammer, som vi har udstukket for os selv i det her koncept. Og jeg mærker, at vi svømmer i samme retning. Vi svømmer i hvert fald ikke i hver sin retning, siger han.

Selvom det er gamle numre - altså gammel vin på nye flasker - så er det alligevel forskelligartede oplevelser.

- Som en herre på første række, der var her for anden gang sagde: jeg fik en helt anden og ny oplevelse denne gang, siger Max Hansen, der hermed lægger op til, at revyen sagtens kan tåle to gennemsyn.