Restaurant popper op i kalkbruddet på lørdag

Her vil 40 gæster kunne opleve gastronomi i særklasse under åben himmel, når Filip Fastén og Joel Åhlin fra restauranten Agrikultur i Stockholm slår sig løs. Arrangementet er forlængst udsolgt til et eksklusivt publikum på 40, der har betalt 790 kroner per kuvert for at spise her på Stevns.