Respekt for Mogens' beslutning

- Set i lyset af generalforsamlingens klare ønske om et nyt opstillingsmøde er der nu opstået en ny situation for borgmesteren, som formentlig vil give ham svære arbejdsvilkår i den resterende del af valgperioden. Gruppen vil gerne over for Mogens Haugaard Nielsen udtrykke vores respekt for hans beslutning og ikke mindst de overvejelser, som han må have gjort sig. Det kan næppe være nemt at træffe en så svær beslutning.