Regionen tester vores sundhed

Det er nogle af spørgsmål, som myndighederne vil have svar på - for bedre at kunne tilrettelægge indsatsen for at forbedre folkesundheden. Derfor har 2000 borgere over 16 år i Stevns Kommune, 34.000 borgere i Region Sjælland og cirka 300.000 borgere på landsplan 3. februar i år fået tilsendt et spørgeskema om deres sundhed.