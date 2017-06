Thor Grønbæk (løsgænger) - er ikke tilfreds med, at han blev afskåret fra at kommentere sagen om de dårlige signalforhold på Stevns og teleselskabernes kritik af Stevns Kommune. Foto: Henrik Fisker

Redegørelse uden debat om telesagen

Stevns - 04. juni 2017 kl. 12:39 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalbestyrelsesmedlem Thor Grønbæk (løsgænger) havde forud for torsdagens kommunalbestyrelsesmøde bedt om at få et punkt på dagsordenen, hvor de seneste dages oplysninger i DAGBLADET om den manglende signaldækning for telefoni og bredbånd blev drøftet. Specielt ønskede han oplyst, hvordan kommunen forholder sig til kritikken fra såvel teleindustrien som teleanalytiker John Strand, som den har været gengivet i avisen.

Men Thor Grønbæks anmodning kom først efter, at dagsordenen til mødet var sendt ud, og han havde derfor overskredet tidsfristen. I stedet for at udsende en tillægsorden, som forretningsordenen giver mulighed for, havde kommunens ledelse valgt en anden løsning. I spørgetiden efter det ordinære møde fik formanden for Plan- og Teknikudvalget: Steen S. Hansen (S) ordet for at give en redegørelse for sagen.

Men ud over et kort retorisk udfald mod John Strand og hans »rigtig mange udsagn i avisen« forholdt redegørelsen sig ikke til den bredbåndsanalyse, som har været omdrejningspunktet i denne uges artikler i DAGBLADET. Her har fokus især været kritikken af, at kommunen for en pris af 180.000 kroner bestilte en analyse af markedet hos Zibra Wireless, hvis direktør på daværende tidspunkt var Venstres nuværende formand: Birger Hauge. Firmaet er netop leverandør af de ydelser, som rapporten beskriver. Dette forhold berørte Steen S. Hansen ikke i sin redegørelse.

- Nu skal vi se fremad. Debatten tager vi på PTU's møde 13. juni, hvor vi skal mødes med teleindustrien. Det er rimeligt over for medarbejderne i Stevns Kommune, at nogle af de mange påstande bliver imødegået, sagde han.

Op igen på næste møde

Efter redegørelsen fik Varly Jensen (DF) mulighed for at kommentere sagen:

- Vi er fremadrettet nødt til at få disse forhold frem og ikke diskutere bag lukkede døre. Derfor har jeg bedt om at få sagen sat på Kommunalbestyrelsens næste møde. Her forventer jeg en redegørelse om, hvad der kom ud af mødet i PTU, så vi kan få afsluttet denne sag inden sommerferien. Vi har en lovgivning, der skal overholdes. Regeringen slår fast, at alle borgere i landet skal kunne betjenes af det offentlige via digitale løsninger. Kommunens borgere har krav på at kunne trække signal ind i deres boliger, uanset hvor de bor, sagde han.

Herefter lukkede borgmester Mogens Haugaard (løsgænger) debatten med henvisning til, at mødet befandt sig under spørgetid fra borgerne.

Thor Grønbæk - der havde bedt om at få sagen sat på dagsordenen - blev dermed afskåret fra at kommentere redegørelsen:

- Det er jeg ikke tilfreds med, og jeg ved, at der er andre medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der også brændte inde med deres indlæg. For mig at se ligner det en manøvre for at få lukket en åben debat om et penibelt emne for kommunen, siger han til DAGBLADET.

