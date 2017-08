Modelfoto Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Red Barnet søger indsamlere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Red Barnet søger indsamlere

Stevns - 29. august 2017 kl. 06:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag 3. september går Red Barnet på gaden over hele landet for at samle penge ind til sit hjælpearbejde for nødstedte børn - både herhjemme og ude i den store verden.

- Alle børn har ret til en god og tryg opvækst, men desværre er der børn, både ude i verden og herhjemme, der ikke får opfyldt de behov. Derfor går pengene fra årets landsindsamling til alle de børn, der har brug for beskyttelse og hjælp til et bedre børneliv, siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet.

Sidste år indsamlede otte frivillige tilsammen cirka 8000 kroner på Stevns. Red Barnet har tilsagn fra flere frivillige i år, men der er stadig ledige ruter at få.

For første gang kan man som indsamler selv vælge sin rute direkte på Red Barnets hjemmeside: www.redbarnet.dk. Herefter sender Red Barnet en indsamlingsbøtte hjem til indsamlerne på deres adresse, og så er der kun tilbage at tage familie eller venner under armen og gå ud og ringe på dørene den 3. september, lyder opfordringen.