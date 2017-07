Red Barnet søger frivillige til sommerlejr

Stevns Naturcenter bliver rammen om en sommerlejr for familier, der ikke på anden måde får råd til at holde sommerferie.

Initiativet kommer fra Red Barnet, som har oprettet en såkaldt familieoplevelsesklub. Her er filosofien, at gode barndomsminder er vigtige for en god opvækst og voksenliv.

Lejren - der således er for både børn og voksne - finder sted i ugen fra 31. juli til 4. august. I de fem dage skal familierne bo på naturcentret, hvor hygge og samvær er i højsædet. Deltagerne skal ud og finde fossiler ved Stevns Klint med naturvejlederen, de skal ud på badetur, der skal hygges ved bålet, leges i have og meget mere.

Red Barnet er gået i samarbejde med Kulturland, som er et nytænkende projekt, hvor de tre statsanerkendte museer: Museum Lolland-Falster, Museum Sydøstdanmark og Østsjællands Museum samarbejder om at udvikle anderledes museumsoplevelser, der bidrager til det gode liv.

- Vi har brug for personer, der har lyst til at melde sig på madholdet. Familierne hjælper til med det praktiske, men vi søger personer, der er lyst til at stå for menu, indkøb og organisering. Hvis du har andre ting at bidrage med - f.eks. aktiviteter som kreativt værksted, lege i naturen, bålmad eller andet - kan det også være af interesse for os, siger Linda Sommer fra Red Barnet.