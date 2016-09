Radikal spids lægger luft til V

Spidskandidat Line Krogh Lay (R) - har svært ved at se sig selv i et blåt valgforbund med Venstre.

Stevns - 07. september 2016 kl. 12:32 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den nyvalgte radikale spidskandidat: Line Krogh Lay er kølig over for borgmesterens invitation i sidste til et bredt, borgerligt valgforbund.

- Jeg skal ikke udelukke noget på forhånd, men umiddelbart er det ikke den mest oplagte mulighed for os, siger hun til DAGBLADET Stevns onsdag.

I sidste uge luftede den netop genvalgte borgmesterkandidat for Venstre, nuværende borgmester Mogens Haugaard (V), muligheden af et bredt, borgerligt valgforbund, hvori også Radikale indgår - uagtet at partiet sidste efterår forlod flertalsgruppen efter en række uoverensstemmelser. Borgmesterens udtalelser blev fremsat i et interview i DAGBLADET efter, at han på Venstres opstillingsmøde havde fortalt medlemmerne, at Radikale måske er på vej ind i flertalsgruppen igen.

I sin tale til medlemmerne på opstillingsmødet svarede Line Krogh Lay på borgmesterens frieri.

- Venstre vil til min overraskelse gerne have os med i et blåt valgforbund, hvilket ikke vil tjene til vores fordel, som jeg ser det. Dels fordi det størst parti rent valgteknisk ofte vil få større fordel ud af et valgforbund end det mindre parti. Dels fordi der skal ske en væsentlig forbedring i forhold til tillid og samarbejdsklima, før et sådan forbund vil være attraktivt. Vi skal enten i forbund med et andet, mindre parti eller overveje et bredt valgforbund, sagde hun.

I en udtalelse slår Line Krogh Lay fast:

- Jeg gik ind i Kommunalbestyrelsen med intentionen om at arbejde for et bredt samarbejde, og jeg har strakt mig langt i de første to år af perioden, men enderne kunne ikke mødes. Jeg tror dog stadig på et bredt samarbejde og et opgør med blokpolitikken.

Partiets vedtæger slår fast, at Radikale ikke kan indgå i valgforbund før opstillingsmødet af kandidater til foråret. Men uagtet dette ser den radikale spidskandidat gerne, at der indgås samarbejdsaftaler med de øvrige partier i sager, der rækker ind i næste valgperiode.

- Det gode samarbejde med de andre oppositionspartier er et fint udgangspunkt at bygge på i forhold til mere bindende aftaler om forskellige emner. Hvis nogle af partierne på den anden side af midten vil være med, så hilser jeg dem velkomne, sagde hun.