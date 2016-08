Se billedserie Trafikken på Hybenrosevej vil blive belastet yderlige og skabe trafikkaos morgen og aften, lyder kritikken. Foto: Erik Nielsen

Protester mod Strøby Egede-plan

Stevns - 26. august 2016 kl. 13:58 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En helt ny lokalplan for et afgrænset område ved Hybenrosevej har i den grad vakt undren og modstand blandt et bredt udsnit af de omkringliggende beboere. Lokalplan 160 for Strandroseparken blev derfor heller ikke godkendt på det seneste møde i Plan- og Teknikudvalget, da politikerne kunne konstatere, at der lå hele 20 indsigelser i sagen beskrevet på ikke færre end 64 A4-sider.

- Vi ønsker, at borgerne og deres holdninger til lokalplan 160 bliver hørt. Så derfor blev det besluttet, at vi holder et borgermøde i Strøbyhallen torsdag 1. september, siger Anette Mortensen, der er formand for udvalget.

Onsdag aften blev der holdt et andet møde Strøby Egede, hvor der dukkede 55 engagerede borgere op. Det var et debatmøde med de to Venstrepolitikere Inge Milbrat og borgmester Mogens Haugaard Nielsen. Her blev de mange problemer i forhold til den nye lokalplan også taget op i flere omgange.

- Men vi henviste så til, at det rette sted at tage den debat må være på borgermødet den 1. september, lyder det fra Inge Milbrat, der selv er bosiddende i Strøby Egede og sidder i Plan- og Teknikudvalget.

Derfor vil både hun og Anette Mortensen opfordre alle, som har noget på hjerte i den sag, til at møde op i Strøbyhallen på torsdag klokken 18.30.

