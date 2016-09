Se billedserie Jesper Milán er geolog og museumsinspektør på Østsjællands Museum. Han er med boringen 99 procent sikker på, at der er fiskeler i cirka fem meters dybde mellem pyramiden og amfiteatret i Boesdal. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Prøveboringer for et besøgscenter for Verdensarven

Stevns - 03. september 2016 kl. 09:55 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu en sæson med Stevns Klint som Unesco Verdensarv er ved at være overstået med masser af gæster på de forskellige steder langs Klinten.

Interessen for verdensarven er stor, og det samme er behovet for at skabt nogle langt bedre rammer for at formidle historien.

Derfor arbejdes der i Stevns Kommune og på Østsjællands Museum på højtryk på at få udviklet det nye besøgscenter i Boesdal og formidlingen langs resten af Klinten.

Én af Stevns Klints hovedattraktioner og årsagen til, at den er udpeget som verdensarv, er de forskellige lag i Klinten henover den grænse, hvor blandt andet dinosaurerne uddøde.

Det skal naturligvis også kunne ses i det nye besøgscenter i Boesdal, hvor grænsen ligger lige under overfladen. Derfor har Stevns Kommune og Østsjællands Museum i samarbejde med Geologisk Institut på Københavns Universitet indledt en række prøveboringer for at finde det bedste sted at se grænsen.

- Boret gik desværre i stå i fire meters dybde, da undergrunden blev for hård. Men boret nåede ned til det lag, der altid ligger lige over fiskeleret. Så vi er meget tæt på. Det vil betyde, at vi ved nu med 99 procents sikkerhed, hvor man skal grave, hvis man vil lave en tunnel, hvorfra man kan formidle verdensarven og beviset på dinosaurernes uddøen, siger geolog Jesper Milán fra Østsjællands Museum.

Tine Jensen fra Stevns Kommune overvejer, om man nu skal leje et kraftigere bor, der kan komme det sidste stykke ned til fiskeleret, så man er 100 procent sikker i sin sag, inden man sender materialet ud med den nært forestående arkitektkonkurrence for et besøgscenter i Boesdal.

Området, hvor man har boret i torsdags, ligger mellem amfiteatret og pyramiden i det nedlagte kalkbrud.

