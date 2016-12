Poul Arne: Stevns er nået langt

Intentionen med sammenlægningen af Vallø og Stevns Kommune i 2006 var at skabe en stærkere kommune. Det lykkedes. I et stærkt samarbejde med medarbejdere og forvaltning skabte vi en økonomisk robust kommune med vores projekt: Bæredygtigt Stevns. Det gav resultater.

Efter seks års hårdt arbejde lykkedes det at få Stevns Klint på Unescos verdensarvliste. Udbygningen af Stevns Kommunes fritidssektor med ungdomsskolen og hallerne i centrum er super, ligesom Stevns Kommunes udbygning med masser af nye boliger er i top. Grundlaget for dette blev skabt med sammenlægningen, ligesom vi kunne konstatere, at ved samarbejde i det lokale folkestyre, så kan man nå langt.

Det politiske klima i Stevns Kommune synes desværre på det seneste at være frosset til is. Politikere må godt være uenige, men medarbejdere og forvaltning har brug for og krav på samarbejdende politikere - og ikke mindst brug for en samlende politisk leder, ellers vil Stevns kommune ikke kunne klare sig i fremtiden. Mit nytårsønske skal være, at dette må indfinde sig.