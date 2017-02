Det kan tage lang tid at få tilkaldt beredskabet, hvis noget går galt og man er udsat for en ulykke ved Bøgeskoven. Selv om der er et fint skilt på stranden, så kan man nemlig ikke bruge sin mobiltelefon i området - der er ingen dækning. Mobildækning er på dagsordenen på næste møde i Plan- og Teknikudvalget. Foto: Erik Nielsen

Politisk fokus på mobildækning

Sammen med kun tre andre områder i Danmark delte Gjorslev Bøgeskov i foråret 2013 den tvivlsomme hæder at være nævnt i Erhvervsstyrelsens landsdækkende undersøgelse som et område, hvor ingen af landets mobilselskaber kunne tilbyde dækning. Der er gået næsten fire år, siden undersøgelsen blev offentliggjort, men som man kunne læse her i spalterne onsdag, så er dækningen på ingen måde blevet bedre. Og det er specielt katastrofalt, når der sker ulykker i det velbesøgte naturområde.

- Åh ja, det er en trist historie fra Bøgeskoven, og den viser, hvor vigtigt det er, at vi får lukket de sorte huller. Stevns Kommune har lånt 3,5 millioner kroner til at lukke de huller på Stevns, hvor der ikke er tilstrækkelig dækning. Nogle af pengene er brugt til at få analyseret, hvor problemerne er. Den analyse har vi nu, og med den i hånden kan vi i 2017 iværksætte arbejdet med at realisere nogle projekter. Analysen giver os også mulighed for at søge puljepengene blandt andet fra Seas-Nve, som har en tilskudspulje på 100 millioner kroner til bredbåndsudrulning, som vi søger ind på. Dækningen skal styrkes både for lokalbefolkningen, men også for at styrke turismen, hvilket særligt gælder langs med klinten, siger borgmester Mogens Haugaard Nielsen (løsgænger) til DAGBLADET.