Stevns Kommune anker ikke fredningskendelsen, selv om den på flere punkter adskiller sig fra forslaget fra kommunen og Danmarks Naturfredningsforening. Sidstnævnte har anket afgørelsen om, at bræmmen på 25 meter langs klintekanten må dyrkes og gødes i stedet for at ligge brak som næringsfattigt kalkoverdrev. Arkivfoto

Politisk enighed i fredningssag

Stevns - 02. juni 2017 kl. 13:16 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en valgperiode med en splittelse om fredningssagen, der har slået dybe skår mellem politikerne, kunne tilhørerne torsdag aften opleve en enig kommunalbestyrelse blåstemple fredningen af Stevns Klint. Der var fuld enighed om at tage Fredningsnævnets kendelse til efterretning og undlade at anke afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som Naturklagenævnet senest er omdøbt til, skriver DAGBLADET Stevns fredag.

Debatten i salen afspejlede på sæt og vis, at Fredningsnævnets kendelse er udtryk for et kompromis. Der er hugget en hæl og klippet en tå for at få foden til at passe i sokken, og det var nok til, at alle i Kommunalbestyrelsen kunne genfinde sig selv i kendelsen, omend ikke alle var lige begejstrede for de indrømmelser, som de dermed måtte give.

Fredningen går dog under alle omstændigheder videre til højere instans, fordi den samlede erstatningssum overstiger 500.000 kroner, og fordi Danmarks Naturfredningsforening (DN) har valgt at anke spørgsmålet om retten til at dyrke og gøde de yderste 25 meter ud mod klintekanten. Her ønsker foreningen - som rejste fredningssagen sammen med Stevns Kommune - at denne bræmme skal udlægges til såkaldt næringsfattigt kalkoverdrev.

Formanden for Natur-, Fritids- og Kulturudvalget: Bjarne Østergård Rasmussen (løsgænger) glædede sig over, at fredningssagen nu »falder på plads«.

- Landbruget er kommet i møde, og lodsejerne kan glæde sig over, at de kan dyrke jorden, som de plejer, og samtidig få erstatning. Nu bliver det svært selv for en landmand at være imod, sagde han.

Sådan så Venstres gruppeformand Anette Mortensen ikke på det:

- Det havde været bedre, hvis det var lykkedes at få en aftale med lodsejerne. Vi er rigtig tilfredse med, at der nu må dyrkes helt ud til klintekanten, og så må lodsejerne jo prøve at få hævet erstatningens størrelse i Overtaksationskommissionen, sagde hun.