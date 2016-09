Rasmus Visby styrede slagets gang i Strøbyhallen. Og da spørgelysten var rigtig stor, blev han nødt til at skære igennem et par gange eller tre. Foto: Erik Nielsen

Politikerpanel i krydsforhør i Strøby Egede

Det er de to overordnede spørgsmål, som panelet af politikere fra Stevns Kommunes Plan- og Teknikudvalg kunne tage med sig hjem og spekulere på, efter et yderst velbesøgt borgermøde i zumba-salen i Strøbyhallen, hvor hele spejlvæggen blev plastret til med plancher påført kritiske spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte.

En helt ny lokalplan for et afgrænset område ved Hybenrosevej har i den grad vakt undren og modstand blandt et bredt udsnit af de omkringliggende beboere. Lokalplan 160 for Strandroseparken blev derfor heller ikke godkendt på det seneste møde i Plan- og Teknikudvalget, da politikerne kunne konstatere, at der lå hele 20 indsigelser i sagen beskrevet på ikke færre end 64 A4-sider.