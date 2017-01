Stevns Kommunalbestyrelse holdt torsdag sit hidtil korteste møde i denne valgperiode. Efter en sang og snak i et kvarters tid kunne borgmesteren ringe mødet af. Arkivfoto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Politikere kan godt fatte sig i korthed

Stevns - 27. januar 2017

Den nuværende kommunalbestyrelse er efterhånden blevet kendt for sine meget lange debatter og bizarre afstemninger, hvor flertal er blevet til mindretal og omvendt. Men at et møde i rådssalen også kan være ganske fredeligt og være overstået på kort tid, blev demonstreret torsdag aften på Kommunalbestyrelsens januar-møde.

- Velkommen til dette historiske møde, sagde borgmester Mogens Haugaard (V), mens hans kolleger og tilhørerne ventede på at høre, hvori det historiske bestod.

Hvis de her havde ventet en meddelelse af særlig karakter, blev de sikkert overraskede over at høre, at han blot hentydede til, at dette var det første møde i 2017.

Herefter var det tid at synge månedens sang, som denne gang var valgt af Varly Jensen (DF). Han havde meget aktuelt valgt Jeppe Aakjærs kyndelmissesang: Sneflokke kommer vrimlende.

- Der er ganske vist ikke så megen sne i år, så vi kan jo håbe, at foråret er på vej. I hvert fald ser det ud til, at vi går et politisk forår i møde, sagde DF's gruppeformand uden at uddybe, hvad han lagde i det.

Efter fællessangen meddelte borgmesteren, at der forelå afbud fra Thor Grønbæk (løsgænger), der var rejst til et fjernt sted for at dykke med hajer.

- Men da hajer har ry for at være ret kræsne, regner vi med snart at ham tilbage igen, sagde Mogens Haugaard under almindelig munterhed.

Inden selve mødet gik i gang, bad formanden for Plan- og Teknikudvalget: Steen S. Hansen (S) om ordet. Han ønskede at trække godkendelsen af lokalplan 179 og kommuneplantillæg 19 - der handler om et bolig- og erhvervsområde i Holtug - tilbage til fornyet udvalgsbehandling, da der er kommet nye oplysninger i sagen.

Det blev imødekommet uden bemærkninger, og dermed var der blot seks sager tilbage på den åbne dagsorden. De blev alle ekspederet i hurtigt tempo.

Jan Jespersen (EL) valgte dog at stemme imod i to af sagerne. Dels en ny, samlet børnepolitik, fordi hans parti er bekymret for, om Stevns Kommune har kapacitet til at tage sig af børn med massive støttebehov. Dels et nyt takstblad fra Stevns Spildevand, hvor Enhedslisten finder det forkert at give rabatter til de største virksomheder. Hvis der er råd til at give rabatter, bør de gives til de brugere, som har økonomisk mest brug for det, mente han - og henviste til, at Stevns har landets højeste afledningsbidrag for spildevand.

Resten af sagerne blev godkendt uden debat, og så var der kun spørgetiden fra borgerne tilbage. Men ikke en eneste blandt tilhørerne ønskede ordet, og dermed var den åbne del af dagsordenen klaret på blot et kvarters tid.

Efter at tilhørerne og pressen var gået, fortsatte Kommunalbestyrelsen med det lukkede møde - og det varede, ifølge DAGBLADET's oplysninger, over en time.