Politi afviser pyroman-teori på Stevns

Flere mystiske brande har hærget Stevns både denne sommer og sidste sommer. Pia Fenger, der er politikommissær og leder af den lokale efterforskning, forklarer at alle brande er blevet og bliver grundigt undersøgt. Det har dog ikke ført til, at politiet på nuværende tidspunkt har en mistanke om, at der er en pyroman på spil.

- Hver gang, der er en brand på de store gårde og andre steder på Stevns, så undersøger vi selvfølgelig brandene til bunds. Og vi må ind til videre sige, at vi ikke kan se nogen rød tråd mellem de forskellige brande. Noget skyldes formentlig lynnedslag, mens i hvert fald én af de brande, vi har undersøgt, har det tydeligvis været tale om drengestreger. Men jeg kan love, at vi undersøger samtlige brande på Stevns med stor alvor og den grundighed, der skal til, siger efterforsknings-lederen til DAGBLADET.

Pia Fenger vil ikke udelukke, at det er påsatte brande. Hun vil heller ikke udelukke, at politiet på et tidspunkt anholder nogen i den sammenhæng. Men politiets efterforskningleder pointerer endnu engang, at man ikke har nogen grund til at tro, at der går en pyroman rundt på Stevns og stikker ild til huse, skure og ting.