Plakatfuld kvinde modtog sin dom

Stevns - 28. juli 2017 kl. 06:27 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 42-årig kvinde fra det nordlige Stevns blev stod i februar over for en dommer ved Retten i Roskilde. Hun blev dømt dagen efter sin fødselsdag for at have kørt bil i spirituspåvirket tilstand tilbage i juni 2016. Her kørte hun ad Bredgade i Hårlev, da politiet stoppede hende. Det skriver DAGBLADET Stevns.

Retten i Roskilde afsiger mange domme på en uge. Det er ikke alle disse små og mellemstore forseelser som medierne har mulighed for at følge og skrive om i det daglige. Hen over de følgende dage opsummerer aivsen således nogle af de domme fra foråret, som stevnsboer har været involveret i, og som endnu ikke har været offentliggjort i et medie.

De konstaterede senere ud fra den udtagne blodprøve på dagen, at hun havde en promille på 2,48. Det vil i bramfri oversættelse til dansk sige, at kvinden var »skidefuld«.

Hendes kørekort blev således inddraget allerede i oktober 2016.

Den 42-årige kvinde erklærede sig uden forbehold skyldig i forseelsen i Hårlev, og da tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt forelå i sagen, så fandt retten det bevist, at den kvindelige bilist var skyldig.

Hun blev herefter idømt betinget fængsel i 20 dage, som betyder, at hvis den dømte ikke begår noget strafbart inden for et år fra dommen blev afsagt, så skal den 42-årige kvinde ikke ind at »brumme«.

Til gengæld har hun i løbet af foråret skulle udføre 40 timers ulønnet samfundstjeneste. Det hele foregår under tilsyn af Kriminalforsorgen. Den dømte skal endvidere betale en tillægsbøde på 2.500 kroner samt sagens omkostninger.

Desuden blev hun frakendt retten til at køre bil - bortset fra knallert - i tre år fra 20. oktober 2016, hvor politiet inddragede kørekortet.