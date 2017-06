Send til din ven. X Artiklen: Plads til flere sommerhuse i Strøby Egede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plads til flere sommerhuse i Strøby Egede

Stevns - 04. juni 2017 kl. 10:00 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aftenens længste debat på Kommunalbestyrelsens møde torsdag aften drejede sig om et høringssvar, som Stevns Kommune allerede har sendt til Erhvervsstyrelsen. Det handler om den såkaldte fingerplan, der danner den overordnede ramme for fysisk planlægning i hovedstadsområdet.

Et af de springende punkter i fingerplanen er størrelsen på det sommerhusområde i Strøby Egede, som kommunen gerne vil overføre til byzone.

- Det er et stort ønske for beboerne i området at kunne bo i deres huse hele året, og derfor har vi lagt stor vægt i høringssvaret på at kunne få hele det ønskede område med i planen. I udkastet til fingerplan har de kun taget området mellem Nimgårdsvej mod nord, Kystvejen mod øst, Brinkholmvej / Skrænten / Strandagervej mod vest og Lendrumvej mod syd med. Men vi vil gerne udvide området ned til Lemgårdsvej mod syd, så endnu flere kan få glæde af deres huse hele året, siger borgmester Mogens Haugaard (løsgænger).

I høringssvaret har Stevns Kommune desuden præciseret, at kommunen ikke ønsker at inddrage et areal mellem Stevnsvej og Tryggevælde Ådal i Strøby Egede til byzone, hvorved området fortsat ikke kan udstykkes til boliger. Endelig har kommunen også fremsat et ønske om at kunne etablere et nyt sommerhusområde ved Rødvig.

Det var der rigtig mange synspunkter på blandt kommunalpolitikerne, som dog endte med at godkende det allerede afsendte høringssvar.

Jørgen Gregersen (R) kunne dog ikke godkende, at der overføres et areal til byzone fra Hårlev til Valløby. Jan Jespersen (EL) var desuden imod at overføre området fra Lendrumvej til Lemgårdsvej til byzone.