Pinsesolen danser med to vaser

- En fortolkning af dét udtryk er, at oprindelig var forestillingen, at det var påskesolen, der dansede af lykke over, at Jesus Kristus var genopstået. Imidlertid er det jo en kendsgerning, at heroppe i de nordiske egne er chancen for at få en solrig og lysfyldt morgen større til pinse end til påske. Derfor er solens dans under vores himmelstrøg blevet flyttet fra påske til pinse, siger Anette Seifert.