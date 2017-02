Modelfoto

Penge til vedligehold af broer

Stevns - 21. februar 2017

Stevns: For at de stevnske brooverførsler skal være sikre at færdes på, kræver det jævnlig vedligeholdelse.

I forbindelse med udarbejdelse af det lovpligtige seksårs-eftersyn af broer og underføringer i 2015 har det rådgivende firma: Broconsult A/S udarbejdet en prioriteret liste for anbefalede broarbejder i 2016-2019.

I år er det så blevet broen på Skrodsbjergvej ved Gammelsøbækken, hvor en totaludskiftning af brokonstruktionen er planlagt, så det ændres til en rørunderføring.

Broen er en skelbro med Køge Kommune, så beløbet er 50 procent af de samlede omkostninger - Stevns Kommune skal betale 350.000 kroner.

Den dyreste brorenovering i år bliver broen på Bækkemosevej ved Storkebækken, som løber op i 950.000 kroner. Her skal der udføres et særeftersyn for at klarlægge udbedringsstrategier. Broarbejdet omfatter en totaludskiftning af brokonstruktionen.

Derudover bliver der i år frigivet 300.000 kroner til Brovej ved Tryggevælde Å. Der skal udføres et særeftersyn for at klarlægge skadens omfanget på undersiden samt en bæreevneberegning. Broarbejdet omfatter primært reparationer af autoværnet. Dog afhænger arbejdets omfang af det forudgående særeftersyn.