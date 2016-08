Se billedserie Borgmester Mogens Haugaard Nielsen trykkede så sent som i juli måned transportminister Hans Christian Schmidt i hånden og mindede ham om, at Stevns endnu ikke har en statsvej til og fra halvøen. Nu har ministeren og forligspartierne sat penge af til en forundersøgelse af linjeføringen. Foto: Henrik Fisker

Penge til statsvej ved Stevns fundet

Stevns - 26. august 2016 kl. 15:52 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fredag skabt enighed i forligskredsen på Christiansborg om at afsætte 3,5 millioner kroner til en forundersøgelse af en statsvej syd om Køge til og fra Stevns.

Køge og Stevns Kommuner har længe drøftet mulighederne for en omfartsvej syd om Køge til aflastning af Strandvejen syd for Køge samt Ringvejen gennem Køge, som er stærkt trafikbelastede med en hverdagsdøgntrafik på over 20.000 køretøjer på Ringvejen og en hverdagsdøgntrafik på Strandvejen på cirka 17.200 køretøjer.

- Det er ikke tilfredsstillende, at danskerne spilder deres tid i trafikken. Tiden kan bruges meget bedre end på at sidde i bilkøer på vejene. Jeg er derfor glad for, at vi i forligskredsen i dag har givet hinanden håndslag på at imødekomme kommunernes ønske om at igangsætte en forundersøgelse af en vejforbindelse, som vil aflaste Strandvejen og Ringvejen, siger transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt til DAGBLADET.

Det er Venstreregeringen med transportministeren i spidsen, som er blevet enige med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om at sætte undersøgelsen i værk ved at afsætte de 3,5 millioner kroner til projektet.

- Jeg synes det må være en rigtig god nyhed, da det altid er første trin i vejplanlægningen i staten, at man laver forundersøgelser. Vejdirektoratet tager udgangspunkt i kommunens egne forslag, og jeg håber på et godt samarbejde om projektet, så der kan komme til at ske noget i en fart. Jeg vil i hvert fald holde godt øje med sagen, siger Villum Christensen, der er transportordfører for Liberal Alliance til DAGBLADET.

En statslig forundersøgelse vil kunne afdække de trafikale, miljømæssige samt økonomiske effekter ved alternative linjeføringer. En forundersøgelse kan ligeledes omfatte forskellige tilslutninger til Sydmotorvejen, ligesom trafikale perspektiver i en eventuel videreførelse til Vestmotorvejen kan kortlægges på et mere overordnet niveau.

Forundersøgelsens resultater vil efterfølgende kunne danne grundlag for en politisk stillingtagen til vejprojektet herunder igangsætning af en eventuel VVM-undersøgelse.