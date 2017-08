Påkørte lysmast - anholdt for spritkørsel

Klokken 19.46 mistede en 29-årig mand fra Borre herredømmet over en personbil, som han førte ad Køgevej mod syd og ind i rundkørslen ved Hovedgaden i Hårlev. Han påkørte derfor et helleanlæg, en lysmast og to vejskilte i rundkørslen. Da han var påvirket af spiritus under kørslen, blev han kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Ingen andre trafikanter var involveret i uheldet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.