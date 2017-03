Se billedserie Hele holdet på scenen i revyen: »Med hiv og sving«: Ib Hansen, Kristian Madsen, Allan Eisenhardt, Anna Secher, Oskar Emil Busch-Jensen, Anne-Grethe Mathiesen, Corrina Larsen, Rie Rolvung og René Skovbo. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: På porter og citronvand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På porter og citronvand

Stevns - 06. marts 2017 kl. 14:29 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I minutterne inden premieren på årets Hellested-revy fredag aften kunne man fra garderoben høre kampråbet: Brians mor tager vasketøjet. Hvad udtalelsen dækker over, er ikke helt klart - derimod skulle det være evident, at aktørerne bag revyen: Med hiv og sving havde skålet i porter og citronvand, inden de gik på scenen.

Det er sådan en tradition, de har ude i Hellested. Måske for at dulme nerverne, inden de skulle ind og aflevere den mest politiske revy til dato (det var femte gang i år) vel vidende, at der sad en del gode Venstre-folk i salen i spændt forventning. Det var sluppet ud, at årets gennemgående tema ville være en humoristisk gennemgang af det engang regeringsbærende partis mange genvordigheder på Stevns.

Den varedeklaration lever revyen til fulde op til. Lige fra det allerførste nummer - hvor Rie Rolvung sang en nykomponeret vise på melodien fra Dorthe Kollos Velkommen til verden, der var blevet til Så hvem du end er, så velkommen i Venstre... - var tonen slået an. Tekstforfatterne har haft travlt med at opdatere revyens replikker og sange og havde fået den seneste udvikling med: valget af Anette Mortensen som borgmesterkandidat og Mogens Haugaards nye politiske parti.

Det gik over stok og sten med en stor pose blandede bolsjer. Der var syrlige dryp til pædagogerne med lilla batiktøj og knaldrødt hår, der var de to damer klædt ud som herrer ved pissoiret og en god, gang mandehørm, en hilsen til præsident Trumps indsættelse set fra Hellested og en parodi på den åh så syge mand, der står op af sengen, da hans makker kommer for at hente ham til fodboldkamp.

Der var kommentarer til nogle af årets begivenheder i Hellested - som oversvømmelsen af hallen (Vi vil ikke ha' vand i vores hal, vi vil holde bal her i vores hal på melodien: Yellow submarine), hashlageret midt i byen, som i revyen blev til et forslag om salg af Rød Libanon i Dejli'Brugsen, og de manglende busforbindelser for friskolens børn og eleverne på Køge Gymnasium.

Fredag aften lo forsamlingen mest af de fire lækre herrer i tyl og dametøj, som dansede mavedans, mens undertegnede faldt for Anna Sechers fornemme fortolkning af Politisk analyse for børn (Jeg har set en rigtig Venstre-mand) - og så Allan Eisenhardt, der gav den som professor Holger Bech-Nielsen i En lektion i Venstres situation. Her drager han sammenligninger mellem Klintens big bang og Venstres nedsmeltning. Begavet humor med en klar pointe!

Holdet bag Hellested-revyen udfordrede det politiske liv på Stevns og tog kegler. En række politikere havde lagt vejen forbi og morede sig tilsyneladende glimrende - blandt dem borgmester Mogens Haugaard ved forestillingen lørdag aften.

Det er en præstation at lave en lokal revy med bid i fem år i træk - og at lokke 250 tilskuere hjemmefra for at se den i byens forsamlingshus. Der var totalt udsolgt begge aftener.

Skål for det - i porter og citronvand!