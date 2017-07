Fra mandag den 4. september indføres der betalingsparkering i store dele af Køges centrum og Køge Kyst. Otte kroner i timen, 30 for en dag og 200 kroner for en månedslicens bliver de gængse priser. Dog med flere undtagelser - eksempelvis 15 minutters gratis parkering på Torvet og tre timers tidsbegrænset og gratis parkering for foreningerne på Søndre Havn.

P-afgifter rammer pendlere fra Stevns

En del pendlere fra Stevns parkerer i Køge og tager videre med toget. Nu bliver de direkte ramt på pengepungen i forbindelse med, at Køge Kommune fra og med 4. september indfører nye parkeringsregler. Alle skal fremover lægge 200 kroner om måneden oven i transportbudgettet for at betale for parkering ved stationen i Køge. Det vil sige en udgift på ekstra 2.400 kroner om året til pendlerne sydfra, der sætter deres bil her.