Overgaard står fast på boykot

Stevns - 26. juli 2017 kl. 12:49 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jeg kan kun beklage Thomas Overgaards uheldige udtalelse om boykot af Køges handelsliv.«

Sådan skrev borgmesteren på Stevns, Mogens Haugaard Nielsen, i forbindelse med, at Køges borgmester har været ude at kritisere selvsamme S-politiker fra Stevns for at opfordre til en boykot af butikkerne i Køge i forbindelse med, at Køge Kommune vil indføre betalingsparkering i midtbyen.

»Det er uheldigt at kommunalpolitikere blander sig i andre kommuners interne kommunalpolitiske beslutninger«, skriver Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns) endvidere i sit indlæg, der kunne læses i sin fulde længde i gårsdagens DAGBLADET.

Thomas Overgaard fortryder dog ikke sin bombastiske udmelding fra i fredags, som siden har fået debatten til at bølge i spalterne og på internettet.

- Når jeg foreslår en boykot af Køges handelsliv handler det om at lægge maksimalt politisk pres for at få omgjort den beslutning om betalingsparkering som Køge Kommune pålægger pendlere fra Stevns. Det er fuldstændig urimeligt, at politikerne i deres iver for byudvikling påligner de hårdtprøvede Stevns-pendlere yderligere månedlige udgifter, så jeg har absolut ikke behov for at beklage mine udtalelser, siger han til DAGBLADET.

Han medgiver Mogens Haugaard, at der gennem de seneste tre et halvt år er opbygget et tæt og konstruktivt samarbejde mellem Køge og Stevns.

- Det kan jeg genkende, bare ikke når det kommer til trafik-området. Hvis Mogens Haugaard er bekymret for det fremtidige samarbejde med det politiske system i Køge tillægger han mine udtalelser langt større »magt« end jeg i hvert tilfælde forestiller mig de har, siger han, og peger på, at det viser blot, at er behov for et decideret parker-og-rejs-anlæg ved Hårlev, som Socialdemokraterne har peget på i en årrække.

