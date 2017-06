Over 15 timers golf på 90 huller

Otte friske spillere fra Vallø Golf gik ud på golfbanen allerede klokken 04.30 - både for »Støt brysterne« og »Slå et slag for kuglerne«. Der var lagt op til at gå fra minimum to runder til fem runder. Spillerne havde fundet deres egne sponsorer. I alt blev der samlet 8.000 kroner ind til Kræftens Bekæmpelse. Resultatet af dagens match blev: 1. Jacob Schou Jensen (165 point) og 2. Finn Vidø (155 point). Alle modtager medaljer til deres bags for indsatsen.