Oplæg: Gamle vindmøller bør erstattes af nye

Stevns - 05. marts 2017 kl. 06:42 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var mødt over 20 mennesker op til generalforsamlingen i Klima- og Energigruppen Stevns. Det skyldtes nok ikke mindst aftenens oplæg af associate professor Tyge Kjær fra RUC, der talte om alternative former for vindenergi. Det er et hot emne på Stevns, og udover en oplagt gennemgang af forskellige former, satte Tyge Kjær fokus på, hvilke muligheder han anså for bedst her i Stevns Kommune.

Han startede med at konstatere, at det land i Europa, som har den bedste vind, er Skotland, men Danmark følger tæt efter. Det udnyttes meget godt, og vi kan konstatere, at i 2015 er 49 % af strømmen vindenergi. Den overgang til vedvarende energi fra fossile brændstoffer, som er den vedtagne politik, kan ikke lade sig gøre uden primært at bruge vindenergi.

Mange af vindmøllerne her i Stevns Kommune er for gamle og skal snart rives ned, så hvis ikke man gør noget for at forny vindmøllebestanden, vil det gå rigtig galt. De eksisterende møller er afskrevet, men de vil fremover kræve reparationer, og de nye møller producerer mange gange så meget energi. Møller på over 70 m er ikke til at få sat op på Stevns på grund af afstandskravene.

Stevns er vindmæssigt et gunstigt område for vindmøller, bedst nær kysten og allerbedst, hvis de kan komme noget op i højden.

Mølleprisen er også afgørende. Vi skal over i "Fiat"-møller i stedet for "Limousine"modeller, altså mindre møller. Der er sket en kraftig udvikling i mølleteknologien, men den har ikke været brugt på mindre møller.

Tre elementer skal være optimale: mølleteknologi, vindforhold og højde skal samtænkes.

En god mulighed kunne være lave møller med hurtige møllehastigheder. En mølletype, der kan opfylde de ønsker, vi kunne have til mindre vindmøller i Stevns kommune er Micon-møllen. Den har et bestrøget areal på 4.243 kubikmeter, en højde på 64/navhøjde 48 m og en ydelse på 2,1 MWh/kWh.

Den er ejet af Vestas, men de ønsker ikke at producere den. Så man må andre steder hen, hvis man skal have fat i den.

Vi havde også bedt Tyge om at undersøge den forsøgs-vindturbine, Sheer Wind, som vi havde fået viden om på studiebesøget i Korsør. Hans samlede vurdering er, at den ikke er en umiddelbart god mulighed, da den dels overhovedet ikke er færdigudviklet, og dels tilsyneladende slet ikke kan levere så meget strøm som det traditionelle design. Men han pointerede, at det altid er nyttigt at lave forsøg med andre konstruktioner for at "høste" vindenergi.

Så konklusionen var, at vi skal i gang med at forny vindmøllebestanden i Stevns Kommune med møller, der i størrelse passer til landskabet og ikke generer naboerne. En udskiftning af møllerne på Stevns med nye møller i det samme antal, ville give en stigning i kapaciteten på 85 %. Så meget større er effektiviteten.

For øvrigt blev formandens beretning diskuteret og godkendt og den nuværende bestyrelse genvalgt.