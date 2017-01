Stevns Orientering indleder sæsonen med løb på søndag 29. januar med start mellem kl. 9 og 10. Det foregår ved Faxe Kalkbrud. Foto: Fotograf Lars Skov

Op fra sofaen og ud i skoven

En undersøgelse har vist, at den danske befolkning er den, der i Europa sidder mest ned på arbejdet og i al almindelighed.

- Det har vi alle mange muligheder for at gøre noget ved. Dyrk motion! Og hvorfor ikke komme ud i naturen samtidig og løbe lidt orienteringsløb, lyder opfordringen i en pressemeddelelse fra Stevns Orientering, som har forårsprogrammet klar.

Man kan eksempelvis starte med at løbe eller gå orienteringsløb i skovene på Stevns og omkring Faxe-Rønnede.

Det primære formål med at løbe orienteringsløb er selvfølgelig at få motion, men sidegevinsten er at få nogle dejlige naturoplevelser sammen med venner og familien, samt at se skovens dyr og høre fuglene synge i løbet af foråret.

Stevns Orientering er klar til at tage hul på den 44. sæson. I de første løb i 1974 løb man udelukkende efter kompasretninger.

Senere løb man efter fotokopi af gamle sort-hvide skovkort eller luftfoto. I dag får man udleveret færdigtrykte farvekort med de forskellige ruter, så det er meget nemmere at orientere sig.

Der er fem forskellige ruter: en tre kilometer børne- og familierute, som alle kan gennemføre uden besvær. Desuden er der fire kilometer mellemsvær rute, samt de traditionelle fire, seks, og otte kilometer-ruter for både damer og herrer - alt efter hvor øvet og hurtig man er.

Starttiderne er alle dage mellem klokken 9 og klokken 10, og det koster kun 10 kroner for unge under 17 år samt 25 kroner for alle andre at deltage.

Ved hvert løb får man udleveret et farvekort med ruten, så man behøver kun at medbringe godt humør og eventuelt et kompas.

Husk, at det ikke er vejret, der er noget galt med, man skal blot tage tøj på der passer til lejligheden.

Man kan læse mere om reglement og resultater på www.stevns-orientering.dk

Traditionen tro laver Frede Olsen og Lars Carstensen det første løb ved Faxe Kalkbrud. Det sker på søndag 29. januar.