Ombudsmand overvejer at hjælpe afviste elever på gymnasium

Folketingets ombudsmand Jørgen Steen Sørensen har i et brev afsendt i går mandag 8. maj bedt Undervisningsministeriet om at udlevere alle relevante dokumenter i sagen om de afviste ansøgere på Køge Gymnasium fra Stevns og Faxe.

Ombudsmanden overvejer at gå ind i sagen på baggrund den artikelserie som DAGBLADET har skrevet i fra 21. april frem til i dag. Og han vedlægger disse artikler som dokumentationen for sin henvendelse til ministeriet.

»Afvisningen sker angiveligt på grund af et nyt afstandskriterium i den såkaldte optagelsesbekendtgørelse. Til brug for mine overvejelser om, hvorvidt jeg efter § 17, stk. 1, i ombudsmandsloven skal indlede en egentlig undersøgelse, beder jeg venligst om underretning om, hvad ministeriet foretager sig i sagen, både i relation til spørgsmålet om ændring af optagelsesbekendtgørelsen og i relation til de elever fra Stevns og Faxe Kommune, som i år har fået afslag på optagelse på Køge Gymnasium,« skriver Jørgen Steen Sørensen til Undervisningsministeriet.

- Jeg synes, det er interessant, at Folketingets Ombudsmand nu også overvejer at gå ind i sagen. Så sent som i går sendte jeg en e-mail til undervisningsministeren, hvor jeg udbad mig en telefonisk snak med hende om den konkrete sag. Og vi skal blive ved med at lægge et maksimalt politisk pres på ministeren i denne sag, siger borgmester Mogens Haugaard Nielsen til DAGBLADET.