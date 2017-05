Modelfoto

Officielt nej til hjælp fra minister i gymnasiesag

Stevns - 17. maj 2017 kl. 13:09 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har sent tirsdag fremsendt et brevdirekte stilet til borgmester Mogens Haugaard (V) og kommunaldirektør Per Røner som svar på den forespørgsel Stevns Kommune tidligere har sendt til ministeren. I svaret afviser hun kort fortalt at gøre mere for de afviste elever på Køge Gymnasium, men henviser også til, at der fremadrettet vil blive kigget på reglerne, der har ført til afvisningen i år.

I brevet havde Stevns Kommune ellers anmodet om, at ministeren - sammen med Region Sjælland - sikrede, at Køge Gymnasium får mulighed for at optage 10 afviste elever fra Stevns Kommune allerede for det kommende skoleår.

- Jeg læser svaret fra undervisningsministeren, som om der nu ikke er så meget mere at gøre. Jeg anser som meget usandsynligt, at der er mere at hente fra den kant. Derfor er mit bedste råd til de afviste ansøgere fra Stevns, at de skal henvende sig på Køge Gymnasium og bede om, at de kan søge om overflyttelse, hvis der bliver pladser ledige i det nye skoleår, siger Anton Svendsen, der ud over at være centerchef i Stevns Kommune også er formand for Køge Gymnasiums bestyrelse.

Han har talt med flere af de afvistes forældre, og han ved, at der er flere af dem, som har fortrudt deres anden og tredje prioriteringer.

- Vi taler om 15-årige ansøgere, der engang i marts måned har sat et kryds med den klare forventning, at de blev optaget på Køge Gymnasium. Man kan ikke fortænke dem i, at de nærmest har betragtet det som en formssag. Derfor har de ikke tænkt så meget over de efterfølgende prioriteringer. Og det fortryder de selvfølgelig nu, da flere af kede af de eksempelvis har valgt handelsskoen i Køge i stedet for et alternativt gymnasium uden for Køge, siger Anton Svendsen.

Stevns Kommune har i øvrigt også sendt et klagebrev til Regionsrådet, som man endnu ikke har fået svar på. Desuden har ombudsmanden af egen drift taget sagen op til vurdering.

