Se billedserie John Risager fordriver ventetiden i Tasiilaq med en tur på hundeslæde.

Ørnen lægger an til landing på Stevns

Stevns - 18. februar 2017 kl. 12:40 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig var det meningen, at den pensionerede buschauffør: John Risager fra Store Tårnby skulle have landet i Kastrup Lufthavn fredag kl. 12 med et fly fra Island. Her havde en modtagelseskomité gjort sig klar til at byde ham velkommen hjem. Men når man har begivet sig ud på en rejse Jorden rundt, ved man ikke altid, hvad skæbnen byder på. Det skriver DAGBLADET Stevns lørdag.

Således sidder den gode globetrotter i skrivende stund (fredag eftermiddag) på et hotelværelse i Tasiilaq (tidligere Ammassalik) på den grønlandske østkyst og venter på, at vejret skal klare op. Bare så meget, at byens livline: helikopteren til flyvestationen i Kulusuk lidt længere mod nord kan komme af sted. Herfra er der hver onsdag afgang med fly til Reykjavik - og flere gange om ugen til den grønlandske hovedstad: Nuuk.

John sidder således vejrfast, som de siger i Grønland, når flytrafikken bliver indstillet på grund af dårligt vejr. Det er et vilkår, som man må leve med - også selv om man gerne ville have været hjem efter intet mindre end 20 måneder på farten.

Har det så været alle anstrengelserne og pengene værd.

- Ubetinget ja. Det har været 20 måneder langt væk fra komfortzonen, men det har været en oplevelse, som jeg nok ikke lige glemmer med det samme, siger John med vanlig jysk underdrivelse.

Når det lykkes at komme fra de østgrønlandske snedriver til Danmark, går turen i første omgang til hans bror i Svendborg. Men allerede til marts flytter han ind i sin gamle lejlighed i Store Tårnby.

- Jeg har mange planer for fremtiden. Jeg skal arbejde lidt igen, spille teater, spille harmonika, gå på aftenskole, trylle og lære at spille violin. Og når der så er lidt på kistebunden, vil jeg ud at rejse igen. Ikke så længe, bare tre-fire uger ad gangen. Til nye lande, siger han.

Globetrotteren har planer om at skrive en bog om sine oplevelser, og fra begyndelsen af april er han klar til at holde foredrag. De, der har fulgt hans blog fra rejsen, ved, at han er god for utallige anekdoter om sit fordomsfrie møde med hele verden.