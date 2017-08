Nørbys Grøntsager byder på høstmarked i en sensommerweekend. Foto: Anders Ole Olsen

Økologisk høstmarked hos Nørbys for 18. gang

Stevns - 30. august 2017 kl. 06:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Henrik Fisker

Traditionen tro byder den første septemberweekend på økologiske høstmarkeder over hele landet. På Stevns er Nørbys Grøntsager på Nordstevns normalt ene om at stå for arrangementet, og sådan er det også i år. Lørdag og søndag er der åbent mellem kl. 10 og 15, hvor man kan opleve et økologisk landbrug og komme helt tæt på gårdens produktion af mad. Her dyrkes der op til 50 forskellige grøntsager og frugter om året.

Høstmarkedet åbnes kl. 10.00 om lørdagen med en høstgudstjeneste af sognepræst Lone Balle og de kommende konfirmander i Magleby Sogn. De lokale musikere, der kalder sig De halv Gamle, kigger forbi søndag kl. 11.00 og synger for rundt om bålet. Der er mulighed for at købe en tapas-tallerken tilberedt med gårdens råvarer af ernæringsterapeut Pernille Kruse, og den velassorterede gårdbutik har også åben.

Ole og Karen Nørby tager gerne gæsterne med ud i markerne - til fods eller siddende på en vogn. Man kan også opleve, hvordan bierne laver honning, hoppe i halmen, bage snobrød, grille majs, kværne sit eget mel, se den store maskinpark eller sidde på en traktor, ligesom man kan hilse på og fodre de 250 høns. Caféen er åben med salg af kage, kaffe og the. Der vil også være hesteridning mod betaling og andre udstillere.

- Vi holder høstmarked for 18 gang i år, fordi vi gerne vil give folk mulighed for at komme ud og opleve, hvordan den økologiske fødevareproduktion foregår. Vi har valgt at drive økologisk landbrug, fordi vi gerne vil passe på vores jord samt spise og sælge varer uden sprøjtegifte. Vi glæder os rigtig meget til at vise rundt og fortælle om vores dagligdag her på gården, siger Ole Nørby.