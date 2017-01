Se billedserie 58 var mødt op til den åbne nytårskur , som Venstre Stevns stod bag. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Nytårskur med indsamling og sponsorer

Stevns - 16. januar 2017 kl. 12:45 Af Erik Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre Stevns holdt søndag nytårskur på Traktørstedet Højeruplund under et nyt koncept, hvor både medlemmer og alle andre interesserede var velkomne til at deltage. 58 mødte op og lagde hver især 210 kroner til arrangementet, hvor man også fik en frokost med drikkevarer med i prisen - samtidig med, at Jacob Panton-Kristiansen var inviteret til at holde foredrag om sin personlige historie som udsendt soldat for det danske forsvar.

I oplægget til nytårskuren hed det, at i prisen var indregnet et tilskud på 100 kroner per person til foreningen Veteranskytterne. Nytårskuren blev således holdt som et indsamlings-arrangement med frokost og foredrag.

- Vi forsøger os i år med en ny måde at holde nytårskur på, og jeg tror ikke, at det er sidste gang, at vi gør det på denne måde, hvor vi åbner op for andre end medlemmer. Jeg mener, at det giver god mening, sagde Birger Hauge, der er formand for Venstre Stevns.

Han henviste til, at det er en god måde at gøre det politiske arbejde lidt mere vedkommende på, så andre end de »gængse partisoldater« møder op.

Formanden oplyste også, at det var besluttet, at dagens æresgæst skulle have 10.000 kroner til sin forenings arbejde. Jacob Panton-Kristiansen, der bor privat ved Valløby, kunne derfor tage fra traktørstedet med ikke blot 5.800 kroner, som de fremmødte havde lagt - men 10.000 kroner til Veteranskytternes arbejde.

- Det kan kun lade sig gøre, fordi SuperBrugsen har sponseret drikkevarerne, og Stevns Mediehus har sponseret maden ved dagens arrangement, sagde Birger Hauge, der selv er medejer af sidstnævnte sponsor: Stevns Mediehus, som er under opbygning i Algade i den gamle skobutik.

Veteranskytterne, som Jacob Panton-Kristiansen er stifter af, hjælper andre veteraner til at fastholde deres identitet som soldater ved mange forskellige tiltag.