Se billedserie Otte kandidater er nu plads til Store Heddinge Sogns menighedsråd, mens der stadig mangler to. Fra venstre er det Elisabeth Dolmer, Anita Lisette Poulsen, sognepræst Ingrid Salinas (født medlem), Niels Chr. Rasmussen (er valgt), Tabitha Grimstrup, Liselotte Kannik-Marquardsen og sognepræst Erik Grønvall Kempfner (født medlem). Marianne Agerskov manglede ved fotograferingen. Foto: Henrik Fisker

Nyt menighedsråd er på vej

Stevns - 04. januar 2017 kl. 14:03 Af Henrik Fisker Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad der i efteråret syntes at være gået helt i hårdknude, løsner sig nu op og begynder at tage form. Tirsdag aften blev det såkaldte udfyldningsvalg, som biskop Peter Fischer-Møller har udskrevet i Store Heddinge Sogn, skudt i gang, og her tegnede der sig kimen til et nyt menighedsråd. Det skriver DAGBLADET Stevns onsdag.

I praksis har købstadssognet været uden et fungerende menighedsråd siden 27. november, da det gamle råd trådte kollektivt tilbage. Ingen af medlemmerne ønskede at fortsætte efter lang tids intern splid, og på det første opstillingsmøde i september var der helt usædvanligt ikke en eneste, der meldte sig som kandidat til et nyt råd. Siden kom der en enkelt, idet Niels Chr. Rasmussen - en pensioneret tekstilforhandler fra Store Heddinge - valgte at stille op og siden blev valgt som det eneste folkevalgte medlem af menighedsrådet, som desuden består af de to sognepræster. Efterfølgende er Niels Chr. Rasmussen blev valgt som midlertidig formand for menighedsrådet.

Men nu skal rådet suppleres op og være fuldtalligt. Derfor har biskoppen udskrevet udfyldningsvalg med henblik på at have et fuldtalligt og funktionsdygtigt menighedsråd på plads senest 1. marts. Niels Chr. Rasmussen har - siden han blev valgt som formand - arbejdet ihærdigt på at finde kandidater nok til at fylde listen ud, og kort før jul kunne han meddele her i DAGBLADET, at missionen var lykkedes. Der var nu sat navn på de syv kandidater, som foruden ham selv og de to præster skulle udgøre Store Heddinge Sogns menighedsråd i de kommende fire år.

- Men desværre har to af dem trukket sig igen hen over julen. Så på bundlinjen står, at vi mangler to kandidater for at udgøre et fuldtalligt råd. Jeg er dog optimistisk, for vi har stadig 14 dage til at finde nogle emner, som jeg vil gå ud og trykke lidt på maven, siger Niels Chr. Rasmussen.

Fristen for at opstille kandidater udløber tirsdag 17. januar kl. 19. Her skal det vise sig, om det lykkes at finde de to sidste kandidater til menighedsrådet - og om der eventuelt kommer flere end to. I givet vil det udløse et kampvalg. Det betyder, at sognebørnene i Store Heddinge skal til stemmeurnerne tirsdag 28. februar.