Nyt liv til gammel flagstang i Lunden

I sin tale ved genindvielsen slog selskabets formand Jens Carl Jørgensen fast, at det trods higen og søgen i de gamle arkivalier i Selskabet Højeruplund ikke var lykkedes at fastslå flagstangens præcise alder. Men han kunne oplyse, at selskabet på bestyrelsesmøde 26. juni 1911 overlod det til et udvalg bestående af Hans Jensen, Højerup, og Hans Christian Pedersen, Nordgaard, at anskaffe en flagstang til det nye anlæg. 30. oktober 1912 må flagstangen være rejst, for bestyrelsen besluttede denne dag at overlade til formanden at udarbejde en liste over, hvornår »Dannebrog bør hejses på Klinten«, som det blev skrevet i protokollen. Flagstangen blev flyttet i forbindelse med etableringen af Absalon-mindesmærket i 1934. Den står nu som mast på det vikingeskib, som mindesmærket skal forestille.