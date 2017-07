Se billedserie Helga Wolf vender tilbage som praktiserende læge - nu ansat i det nye lægehus i Store Heddinge. Foto: Henrik Fisker

Nyt lægehus slog dørene op

Stevns - 03. juli 2017 kl. 13:01 Af Henrik Fisker

Mandag 3. juli 2017 blev dagen, hvor Store Heddinge fik sit lægehus nummer to. Kl. 8 begyndte en ny æra i Sydbanks gamle lokaler på Algade, hvor der var åbent for de første patienter. Lokalerne er bygget helt om og rummer nu plads til fire lægekonsultationer foruden sygeplejerum og laboratorium, skriver DAGBLADET Stevns mandag.

Bag lægeklinikken står Nordic Medicare, der fra 1. juli har overtaget 1750 patienter fra Lægehuset i Store Heddinge. Med udgangen af juni er praktiserende læge Henrik Malchow-Møller gået på pension, og da det ikke er lykkedes at finde en køber til hans praksis, har Region Sjælland i stedet valgt at sende opgaven i udbud. Her er Nordic Medicare valgt til opgaven.

- Vi er Danmarks største aktør inden for udbudsklinikker. Det fungerer således, at vi ansætter læger til at udføre arbejdet i et arbejdsgiver-lønmodtager forhold i stedet for, at lægen skal købe en dyr praksis. Klinikken i Store Heddinge er vores 11., men vi har flere på vej allerede i år, siger Niels H. Riewerts Eriksen, der er sundhedsfaglig direktør i Nordic Medicare.

I Store Heddinge åbner Nordic Medicare med én konsultation, der deles af to læger på skift. Mandag og fredag vil patienterne møde Helga Wolf, der i dag er pensionist, men som tidligere har arbejdet i Lægehuset og bl.a. været kommunelæge i Gl. Stevns Kommune. Senest har hun været læge for beboerne på det tidligere asylcenter på Mandehoved. Hun har speciale i almen medicin og samfundsmedicin.

- Det er et godt koncept med ansatte læger, og det passer mig fint at have patientkonsultation to dage om ugen, siger Helga Wolf.

Den anden læge er Jeanette Kühnel, der vinker farvel til en stilling som overlæge på Køge Sygehus for at passe konsultationen i Store Heddinge tirsdag, onsdag og torsdag.